Кандидат в депутаты от «Единой России» отравился в ресторане противника

Победитель праймериз «Единой России» Сергей Занин, ныне кандидат в депутаты Законодательного собрания Пермского края по округу №29, получил сильное пищевое отравление, поужинав в ресторане, предположительно принадлежащем действующему депутату Алексею Петрову, проигравшему Занину майское предварительное голосование.

Как передает портал «В курсе.ру», молодой политик, член регионального молодежного парламента, после встречи с избирателями зашел перекусить в кудымкарский бар «Пермяк», где съел салат с телячьим языком и кедровыми орешками и пельмени из редиса. По словам Занина, буквально через несколько часов он почувствовал себя плохо. «У меня помутилось в глазах, я испытывал сильную слабость. Мне пришлось вызвать скорую помощь, которая диагностировала у меня острое отравление», — пояснил изданию пострадавший.

При этом он отказался выдвигать версии, было ли случившееся спланированной в отношении него акцией, или просто еда, приготовленная поварами, оказалась некачественной, но больше в точки общепита Алексея Петрова Сергей Занин решил не заходить. По крайней мере, до завершения избирательной кампании.

Напомним, на данный момент борьбу за мандат депутата ЗС от округа №29 ведут единоросс Сергей Занин, представитель от ЛДПР Евгений Тотьмянин, кандидат от КПРФ Николай Ошмарин и самовыдвиженец Алексей Петров. Лидер прикамской «Справедливой России» Дарья Эйсфельд от участия в выборах по данному округу отказалась.