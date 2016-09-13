Кандидатам от «Справедливой России» не дали провести встречу с избирателями в Березниках

Кандидатам в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» не дали провести встречу с избирателями в заранее оплаченном помещении.

Об этом «МВ» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Встреча должна была состояться в березниковском ДК «Металлург», аренда зала была оплачена со специального избирательного счета. Однако в назначенное время туда не пустили ни кандидатов – Дарью Эйсфельд и Артура Пахомова, ни избирателей.

«Сотрудники ДК ссылаются на некое распоряжение главы города Сергея Дьякова. Встречу проводили на улице», – рассказали в пресс-службе реготделения.