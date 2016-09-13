Мэр Перми, веселясь, проигнорировал обманутую дольщицу

На видеохостинге YouTube появился ролик, где мэр Перми Игорь Сапко смеется возле обманутой дольщицы Первого Пермского микрорайона, пикетирующей здание администрации губернатора.
На этих кадрах глава города не один, а с руководителем пресс-службы городской Думы, своим подчиненным Константином Шестаковым и главным редактором газеты «Бизнес-класс» Вадимом Сковородиным. Журналист также некогда был советником мэра, а издание ежегодно получает многомиллионнные заказы на информирование пермяков о деятельности главы города, мэрии и муниципального парламента.
Вдоволь насмеявшись, компания заходит в правительственную многоэтажку на улице Куйбышева, 14, совершенно игнорируя горожанку, попавшую в безвыходное положение.
Напомним, в строительство Первого Пермского микрорайона в Лобаново вложили свои деньги 250 семей краевого центра, и первая очередь из 12 трехэтажек на 515 квартир должна была быть сдана в третьем квартале 2015 года. Ничего этого не случилось, недострой уже стал аварийным и подлежит сносу, а люди фактически брошены на произвол судьбы.
Лишь недавно в отношении руководства строительной компании ООО «КамСтройИнвест» было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.