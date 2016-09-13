Один из вузов Перми меняет название

Расположенный в микрорайоне Гайва Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ изменит свое название.

В извещении и документации по недавнему электронному аукциону, объявленному подмосковной войсковой частью 3472, вуз уж поименован как Пермский военный институт Национальной гвардии РФ. Но официально этого еще не случилось.

Между тем, как подтвердили «МВ» в самом институте, процесс запущен, хотя и будет ожидаемо долгим. После того, как поступит официальный приказ, предстоит поменять многие из атрибутов, где пока упоминаются внутренние войска МВД.

Напомним, ранее по распоряжению президента страны на базе ВВ МВД была создана Федеральная служба войск национальной гвардии — Росгвардия.