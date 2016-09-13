Пермь отправила первый чартер в Турцию

Во вторник, 13 сентября 2016 года, из Перми в Турцию отправился первый после закрытия авиасообщения чартерный рейс.

Как сообщили «МВ» в пресс-службе аэропорта Большое Савино, по маршруту Пермь-Анталья на лайнере компании «Роял флайт» вылетели 222 пассажира, и свободных мест на борту было мало — всего 5,6%. До конца декабря рейсы будут отправляться раз в 10 дней.

Напомним, в 2015 году пассажиропоток на этом направлении составил 120 тысяч 908 человек, но полеты прекратились из-за ухудшения отношений между странами. Запрет на чартерное авиасообщение с Турецкой Республикой был снят российским правительством лишь 27 августа 2016 года.