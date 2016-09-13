Речку Гайву оградят аншлагами за 1 млн рублей

Электронный аукцион на выполнение работ по закреплению на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос бассейна пермской реки Гайва специальными информационными знаками объявило министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Стартовая максимальная стоимость данного тендера — почти 961 тысяча рублей. Победителя предполагается определить 26 сентября 2016 года. Срок выполнения — с момента заключения государственного контракта до 12 декабря. За это время подрядчику нужно установить 38 аншлагов «Водоохранная зона» и 36 знаков «Прибрежная защитная полоса».

Они должны быть изготовлены в виде синих прямоугольников из оцинкованного металла размером метр на полметра и закреплены на оцинкованных трубах диаметром 80 мм. Прямоугольники требуется покрыть светоотражающей пленкой, а надписи требуются белые и такого размера, чтобы читались на расстоянии до 50 метров.