Роспромбанк лишился лицензии

Центробанк России отозвал лицензию у столичного Роспромбанка, занимавшего 323 место в банковской системе РФ.

Это решение финансового регулятора коснется и части жителей Пермского края: в столице Прикамья, в Добрянке и в Чусовом у банка до последнего времени работало три подразделения. Причина наложения санкций — в том, что Роспромбанк проводил кредитную политику высокого риска, размещая средства в низкокачественных активах.

Также финансово-кредитное учреждение заподозрено в отмывании доходов. Пока для управления им назначена временная администрация. Вкладчики банка имеют право претендовать на выплату страхового возмещения в размере 100% остатка на счету, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного человека.