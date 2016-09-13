В Березниках расследуются многомиллионные злоупотребления в местном отделе МВД

Направлено в суд уголовное дело бывшего главбуха МО МВД РФ «Березниковский», подполковника внутренней службы Натальи С., обвиняемой в хищении вверенных денежных средств в особо крупном размере.

Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю. После проведенной проверки материалы направлены в СУ СК России по Пермскому краю для принятия процессуального решения.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, с июня 2013 года по апрель 2015 года офицер предоставляла на подпись начальнику рапорта о выдаче ей дополнительной материальной помощи в связи с якобы личными финансовыми затруднениями. Кроме того, аналогичные прошения составлял по просьбе обвиняемой и другой сотрудник отдела МВД, а полученные в кассе деньги отдавал ей.

В результате, общая сумма похищенных женщиной государственных средств составила более 1,4 млн рублей. Максимальная санкция по вменяемой ей норме УК РФ — до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

По данным сайта permnews.ru, украдено в указанный период времени могло быть на порядок больше — свыше 10 млн рублей. Издание пишет, что подобным образом получали незаконную материальную помощь не два, а 18 офицеров, причем сразу в размере нескольких окладов. И основные деньги с этих операций якобы уходили полицейскому начальству в Москву.