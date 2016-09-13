В Кишертском районе Прикамья деревня отрезана от мира из-за разрушенного моста

В деревне Лазарята Кишертского района закрыт для проезда единственный мост через реку Лёк, соединяющий населенный пункт с «большой землей».

Как сообщает портал «В курсе.ру», мост, который был одновременно и дамбой, перегородили в конце августа. Из-за того, что денег на ремонт нет, переправу организовали в километре от разрушенного моста. «Привезли три машины гравия, вывалили, разравняли — получилась дорога. Теперь велено ездить по новому мосту», — сообщает издание.

Из-за разрушения дамбы обмелела и превращается в болото река, а по «новому мосту» в деревню отказываются заезжать даже машины скорой помощи.

— Лазарята умирают: пруд оброс, кормилица речка запаршивела, затянулась ряской

— «Скорая» приезжала, так водитель категорически отказался ехать через мост, — цитирует издание местную жительницу Марину Калинину. — Дочь на своей «десятке» перевозила медиков через речку. Я, честно, боюсь. Приступ начнётся — и я умру. Просто от того, что мне вовремя не окажут медицинскую помощь. Они говорят: «Давайте поднимать деревню». Да какое тут сельское хозяйство? Какая молодая семья? Кто сюда приедет? Лазарята умирают: пруд оброс, кормилица речка запаршивела, затянулась ряской. Год два пройдёт, реки у нас не будет. А мне эта земля дорога, она для меня родная. Мои дети любят этот дом.