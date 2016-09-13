В лысьвенском селе мачеха подвергала приемного сына истязаниям

Дикие факты издевательства 40-летней женщины над 10-летним приемным сыном, взятым полтора года назад из детского дома, вскрылись в в одном из сел Лысьвенского городского округа.

У гражданки был взрослый сын, который переехал в другой регион, сообщает портал «В курсе.ру», а также имелась несовершеннолетняя дочь, поэтому органы опеки разрешили усыновление без лишних вопросов. Но 1 сентября 2016 года мальчик пришел в школу бледным, исхудавшим, с синяками под глазами и, главное, шрамами на теле. Учителя стали задавать ребенку вопросы о причине такого его состояния, и ответы оказались страшными.

Выяснилось, что мачеха издевается над ним, бьет палкой по голове, прижигает его руки о раскаленную электроплитку, вставляет под ногти острие шила, ножницами режет кожу в паху и на коленях, а потом присыпает ожоги и раны солью. Ночевать же мальчику приходится запертым в подвале. На прошлой неделе ребенка изъяли из приемной семьи, и он находится в местном приюте.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков пообещал взять эту историю под личный контроль, пишет издание.