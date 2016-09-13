Экс-прокурор Перми прокомментировал дело о 9 млрд полковника Захарченко

По мнению экс-прокурора Перми (1983-1987 годы) и бывшего генерального прокурора России (1991-1993 годы) Валентина Степанкова, арестованный руководитель антикоррупционного управления МВД полковник Дмитрий Захарченко мог быть «смотрящим» за найденной в квартире его сестры полутонной денег, эквивалентной примерно 9 млрд рублей.

«Даже если деньги не получены им лично преступным путем в результате каких-то махинаций, — сказал Степанков агентству «Национальная служба новостей», — то ясно, что он был ответственен за их хранение и передачу. Это уже говорит о том, что человек связан с преступным миром, и происхождение этих денег явно не праведное».

Назвав ситуацию отвратительной, выходец из Пермского края добавил: «Начинаешь задаваться мыслью, а вообще, в состоянии ли государство обеспечить такой механизм борьбы и найти честных и порядочных людей?.. Опасения вызывает то, что система МВД оказалась не способна выявлять вовремя таких людей и защищаться от них, а главное – не допускать их».

По одной из версий, дело Захарченко может быть связано с делом компаний Виктора Вексельберга. Главе «Реновы» Евгению Ольховику и председателю правления «Т Плюс» Борису Вайнзихеру 12 сентября было предъявлено обвинение в даче взяток на 800 млн рублей, а третий фигурант Михаил Слободин пока в бегах за пределами страны, но в розыске.

А предупредил бывшего генерального директора «Вымпелкома», члена совета директоров «Т Плюс» Слободина об интересе к нему со стороны правоохранительных органов, вероятно, полковник Захарченко. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Интерфакс».