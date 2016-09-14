Дмитрий Скриванов встретился с сотрудниками «Пермских моторов»

Управляющий директор завода «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов и депутат краевого Законодательного собрания Дмитрий Скриванов провели 13 сентября встречу с коллективом предприятия.

Обсудив перспективы развития компании, ее сотрудники посетовали, что их детям не хватает мест в школах, тогда как детские сады не заполнены. Дмитрий Скриванов отметил, что у партии «Единая Россия» есть специальная программа, в которой запланировано строительство 500 школ.

«Моя задача как депутата сделать так, чтобы деньги на строительство школ пришли в бюджет Пермского края, — сказал Дмитрий Скриванов. — Я уверен, что нам надо срочно строить школы. Более того, нужно было начать это делать еще пару лет назад. Последние два года мы много строили детские сады. Но я считаю, что мы зря выключили предпринимательскую инициативу в части организации детских садов. Мы зря отменили «Мамин выбор», он мог сработать через определенное количество времени. И главное — параллельно со строительством детских садов надо было строить школы».

Депутата также спросили о том, как развивается ситуация с Первым Пермским микрорайоном.

«Нужно срочно выделять деньги через Корпорацию развития Пермского края на достройку микрорайона. И нужно как можно скорее провести в дома тепло. Несмотря на то, что участки были выделены через Фонд развития жилищного строительства, я считаю, что регион должен вмешаться и решить проблему, — изложил свою позицию Дмитрий Скриванов. — А после этого уже будем разбираться, как так вышло, что структура, которая не имеет необходимых навыков строительства, которая не сдала жилье своевременно, и которая использовала не стандартные, а экспериментальные технологии строительства, получила заказ и собирала у людей деньги. Я считаю, что это большая ошибка исполнительного органа власти, правительства Пермского края. Я буду этой темой заниматься. Об этом я разговаривал в том числе с губернатором Пермского края».

Напомним, осенью 2012 года компания ООО «КамСтройИнвест» выиграло на торгах федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства право аренды земельного участка в Лобаново площадью 28,3 га. На первом этапе в микрорайоне Первый Пермский застройщик собирался возвести 12 трехэтажных домов на 515 квартир. Сдать первую очередь в эксплуатацию компания рассчитывала в третьем квартале 2015 года. Однако сроки несколько раз сдвигались.

Проблема получила широкую огласку, так как обманутые дольщики устраивают одиночные пикеты против беззакония, пишут петиции и снимают видеообращения на имя президента России Владимира Путина. Соответствующие ролики жители Пермского края размещают в Интернете, тем самым пытаясь привлечь к проблеме внимание общественности.