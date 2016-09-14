Известная художница из Крыма презентовала песочную историю о Перми

Победительница украинского шоу «Минута славы» Ксения Симонова прибыла в Пермь по приглашению генерального директора ПАО «НПО «Искра» Владимира Шатрова и показала жителям Орджоникидзевского района, как в живую создаются целые истории из песка.

Творческий вечер известной крымской художницы во Дворце Культуры «Искра» начался с торжественного приветствия главы администрации города Дмитрия Самойлова и гендиректора ПАО «НПО «Искра» Владимира Шатрова.

— Очень приятно видеть здесь многих сотрудников ПАО «НПО «Искра», обратился к собравшимся Владимир Шатров. — Наше предприятие уже 60 лет создает новые образцы техники как вооружения, так и гражданской продукции. Наш коллектив — это 3100 работников. Только в прошлом году ПАО «НПО «Искра» направило в различные налоговые фонды 1 млрд рублей. А в нынешнем году за первое полугодие предприятие уже перечислило 553 млн рублей.

Ксения Симонова занимается созданием историй из песка уже 7 лет. В 2009 году по настоянию родных она решилась принять участие в украинском шоу «Минута славы», и. неожиданно для нее самой, прошла кастинг и победила.

Сейчас художница, график, аниматор и мать двоих детей колесит по миру и демонстрирует собственные фильмы. Иностранные СМИ называют Ксению интернет-феноменом: видео ее выступления о Великой Отечественной войне за сутки посмотрело более двух миллионов человек, а к сегодняшнему дню запись набрала более 40 млн просмотров. Художница выступила более чем в 40 странах мира — от лондонского «Альберт-холла» до Сиднейской оперы.

В Пермь Ксения Симонова приехала в первые, по приглашению генерального директора ПАО «НПО «Искра» Владимира Шатрова. Вдохновившись пермской архитектурой, он продемонстрировала жителям Орджоникидзевского района, как вживую создаются целые истории из песка, представив картину под названием: «Пермь. Вчера, сегодня, завтра». По словам художницы, ей пришло в голову показать «Счастье не за горами», поскольку для крымчан именно этот объект является главной достопримечательностью Перми.

Кроме того, она презентовала несколько фильмов, которые принесли ей мировую известность.

Появилось в песочном фильме и главное здание НПО «Искра» — как одна из достопримечательностей Орджоникидзевского района. На протяжении нескольких часов зрители с восторгом наблюдали, как гостья из Крыма прямо в зале создает свои собственные миры.