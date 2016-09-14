Медаль за отвагу подо Ржевом нашла семью героя в Лысьве

Медаль «За отвагу» спустя 74 года после подвига нашла потомков героя Великой Отечественной войны.

Как рассказали «МВ» в администрации Лысьвенского городского округа, на днях награда и удостоверение, подписанное президентом Путиным, были вручены семье родственников разведчика-наблюдателя отдельного артдивизиона Ивана Южанинова, проявившего героизм подо Ржевом.

27 августа 1942 года он и другие бойцы передовой группы под сильным минометным огнем противника преодолели минное поле и проволочные заграждения гитлеровцев, гранатами забросали вражеские деревянно-земляные огневые точки (дзоты), отбили контратаку немцев, а затем уничтожили и три дзота, и штаб фашистского батальона.

В результате своих героических действий, передовая разведгруппа убила одного офицера и двух солдат, после чего захватила противотанковое орудие, два пулемета и штабные документы. В бою Иван Южанинов был ранен, но продолжал сражаться до прибытия пехоты, развившей успех разведчиков дальше.

За ратный труд он был представлен к медали «За отвагу», но получить награду не успел, поскольку после госпиталя пропал без вести все в том же Ржевском районе Калининской (ныне Тверской) области. Лишь в наше время было установлено, что похоронен Южанинов в братской могиле у деревни Сытьково.

Вечерняя сводка «Совинформбюро» за 27 августа 1942 года: