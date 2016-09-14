Пермский парадокс: «Единая Россия» поддерживает кандидатов от оппозиции

Выдвиженцы «Единой России», победой на праймериз заслужившие право быть выдвинутыми на выборы от партии власти, в некоторых округах столкнулись административным ресурсом. Местные власти и партячейки открыто поддерживают не однопартийцев, а самовыдвиженцев и даже представителей оппозиционных партий.

Об этом на вчерашней пресс-конференции сообщили сразу восемь кандидатов, выдвинутых «Единой Россией». Каждый из них в мае так или иначе столкнулся с административным ресурсом при проведении предварительного голосования.

Так, в Краснокамске 22 мая, в день предварительного голосования, были зафиксированы многочисленные нарушения – картонные урны, агитация внутри избирательных участков. Закончилось все взрывом в мусорном баке. Возникший из-за него переполох сторонники одного из кандидатов использовали, чтобы беспрепятственно вынести из избирательного участка бюллетени.

Это не помешало экс-мэру Краснокамска Юрию Чечеткину победить на праймериз, получив более четырех тысяч голосов в свою поддержку – втрое больше действующего депутата. Партия выдвинула его кандидатом в Законодательное Собрание.

После выдвижения Юрий Чечеткин, единорос со стажем, рассчитывал на поддержку партии на выборах, однако, по его словам, так и не получил ее:

— После выдвижения у меня была встреча с губернатором, во время которой мы вроде бы все нормально поговорили. Мне сказали: занимайся кампанией, — рассказал Юрий Чечеткин. — Но после этого я был предоставлен сам себе. Сам идеологию разрабатывал, сам выборный штаб организовывал, сам выстраивал отношения с руководителями предприятий. Со стороны местной ячейки, которую возглавляет глава Краснокамского района, не последовало ни одного предложения о поддержке. Более того, глава района – единорос – поддерживает моего конкурента, представителя «Яблока», вопреки официально зарегистрированному кандидату от «Единой России».

По его словам, глава района Юрий Крестьянников объявил на оперативке главам поселений, что их кандидатом является выдвиженец «Яблока» Ольга Колоколова. Агитацией против Чечеткина занимается и руководитель местной партячейки «ЕР». «Как такового давления на меня нет, просто создаются все условия конкуренту. Его приглашают на разные мероприятия, встречи с избирателями. Я тоже пытался пару раз попасть туда. Но мне сказали вежливо: «Извините, вам велели слова не давать», — рассказал Юрий Чечеткин.

«Хорошее задумывали мероприятие — праймериз, но на деле все получается по-другому. Зачем проводить, если потом не поддерживать победившего кандидата. Логики нет никакой во всей этой истории», — резюмирует Чечеткин.

Примерно в том же ключе об итогах праймериз высказывается депутат Заксобрания, замруководителя фракции «Единая Россия» в краевом парламенте Юрий Елохов:

— Здорово, что мы стали единственной партией, которая провела всенародное предварительное голосование, но уже во время праймериз были столкновения мнений. Уже тогда администрация не просто смотрела как происходит борьба, а конкретно участвовала в ней: подвоз на школьных автобусах и так далее. Но праймериз — это не выборы, и законами никак не регулируются.

В ходе предвыборной борьбы Елохову также пришлось столкнуться с тем, что все силы местного истеблишмента брошены против него:

— По моим сведениям, руководитель аппарата губернатора собрал глав районов и сказал им: «Я вас очень уважаю, но идет от нас такой-то (оппонент Елохова по одномандатному избирательному округу № 24, самовыдвиженец Сергей Ветошкин – «МВ») и вам нужно для него обеспечить сбор подписей». Я в краевом парламенте 15 лет, и многих знаю в округе, мы общаемся с руководителями школ. Многие говорят, что меня знают и, скорее всего, поддержат. Но все они просят меня не приходить, так как им угрожают увольнениями. Мне это не нравится. Мне не нравится, что глава Нытвенского района вместе с моим оппонентом выезжают и агитируют. Мне не нравится, что министр сельского хозяйства Иван Огородов собирает в округе №24 агросовет, которым руковожу я, и позвал на него всех, кроме меня. Я туда пришел, но меня попросили выйти, а потом тихо-тихо он передает мне, что поддерживает моего оппонента и что у его есть команда. Уважаемая администрация, если вам не нравятся кандидаты от «Единой России» — это ваш выбор, но почему нравятся другие? Я предполагаю, что есть некая договоренность.

Лидер фракции «Единая Россия» в краевом молодежном парламенте Сергей Занин столкнулся с противодействием партийного руководства еще на этапе подведения итогов праймериз. Результаты голосования по его округу № 29 были отменены под предлогом того, что они не совпадают с некими замерами, проведенными перед праймериз. Восстановить справедливость ему удалось лишь после вмешательства федерального руководства партии. Сегодня, по его словам, он снова сталкивается с сопротивлением местных партийцев, которые, по его словам, делают ставку на самовыдвиженца Алексея Петрова.

— В течение всей предвыборной кампании я испытывал и испытываю давление со стороны властей. Например, мне, как кандидату, не предоставляется возможность выходить на культурно-массовых мероприятиях на сцену, чтобы приветствовать своих избирателей. Одновременно, мой оппонент делает это беспрепятственно, — рассказал Сергей Занин. — Каждый день министр по делам Коми округа, а также глава Кудымкара проводят информационные встречи с сотрудниками предприятий. На этих же мероприятиях присутствует мой оппонент-самовыдвиженец, который после всех выступивших берет слово и агитирует за себя. Меня, к сожалению, на эти собрания не приглашают, несмотря на мою просьбу об этом.

По словам Занина, его сторонникам, работающим в бюджетных организациях, угрожают увольнением после выборов. Жалобы в федеральное руководство партии и губернатору остаются без ответа.

Вместе с Заниным, напомним, победы в праймериз пытались лишить и лидера краевой организации Союза Журналистов Игоря Лобанова. Сам он из-за плотного графика встреч с избирателями выступить перед журналистами не смог – он ведет избирательную кампанию в Чайковском, в 300 км от Перми. Его интересы представлял руководитель избирательной кампании Игоря Лобанова политтехнолог Олег Борисенко. По его словам, в округе № 22 местные единороссы делают ставку на представителя «Справедливой России» Аркадия Непряхина.

— После праймериз ситуация в Чайковском не изменилась: как мы были настороженно встречены действующей властью в период предварительного голосования, так это продолжается и сейчас, — рассказал Олег Борисенко. — Руководство местного отделения партии «Единая Россия» сегодня работает в открытую на кандидата Аркадия Непряхина, выдвинутого партией «Справедливая Россия». Я говорю о заявлениях лично секретаря партячейки на встречах с избирателями, о заявлениях главы района на заседаниях совета директоров, о подготовке различных незаконных публикаций в агитационных печатных материалах, которые готовят сотрудники районной администрации. Существует негласное распоряжение всем руководителям образовательных учреждений города о запрете на встречи с трудовыми коллективами.

По словам политтехнолога, в Чайковском вообще не ведется агитация за «Единую Россию» — на улицах ни одного рекламного щита в поддержку партии власти.

— Сложилась парадоксальная ситуация: обычно представителям «Единой России» предъявлялись обвинения в том, что они используют административный ресурс, а сегодня именно кандидат «Единой России» вынужден бороться с этим административным ресурсом, — говорит Олег Борисенко.

Татьяна Шестакова, выдвинутая «Единой Россией» по округу №5, признается, что рассчитывала на поддержку партии после регистрации, несмотря на сопротивление, оказанное ей в ходе праймериз. Однако никакого взаимодействия с партактивом добиться так и не удалось, а добиваться возможности проведения встреч с избирателями в бюджетных учреждениях пришлось с боем.

— «Единая Россия» поддержала совсем другого человека (это говорили люди, с которыми я встречалась), самовыдвиженца (гендиректора УК «Гипсополимер» Владимира Кисленко – «МВ»). Это казалось очень странным и мне, и моим собеседникам. Верх цинизма, на мой взгляд, состоит в том, что политтехнолог «Единой России» Алексей Чусовитин является и политтехнологом моего оппонента, и ведет сейчас активную борьбу против меня. Я считаю, что данная ситуация не допустима, и она противоречит всем тем принципам, которые озвучивает президент и федеральное руководство партии. Мне очень обидно было слышать от коллег из дошкольного образования, что им под угрозой увольнения было сказано голосовать за господина Кисиленко. Я считаю, что избиратель должен иметь возможность слышать разных кандидатов, но эти демократические принципы в моем случае нарушаются.

Депутат земсобрания Большесосновского района Андрей Бурдин в округе № 25 рассказывает примерно то же: местным чиновникам дана установка поддерживать самовыдвиженца (судя по всему, проигравшую Бурдину на праймериз депутата краевого парламента Лилию Ширяеву), ему местная партячейка не оказывает никакой поддержки.

— Я хочу обратиться ко всем жителям Пермского края: приходите на выборы, — заявил Андрей Бурдин. — А всем тем руководителям, на которых оказывается давление и которых грозятся уволить, если они будут поддерживать не того, кого им указано — придите, пожалуйста, и проголосуйте за достойных кандидатов на своих территориях.

«МВ» следит за развитием событий.