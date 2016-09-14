Прикамские общественники требуют от силовиков разобраться с коммунальным беспределом

Во вторник, 13 сентября, представители Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» обратились с заявлением в региональные УФСБ, прокуратуру и СУ СКР с просьбой проверить деятельность прикамского филиала ПАО «Т Плюс» и его «дочки» ООО «ПСК».

Общественники не скрывают, что пойти на такой шаг их побудили следственные действия, начатые на федеральном уровне в отношении должностных лиц компаний «Ренова» и «Т Плюс». Напомним, их руководители арестованы по подозрению в даче взяток на 800 млн рублей, о чем уже писало «МВ».

Сам документ, адресованный руководителям силовых ведомств края, занимает 10 страниц. Ведь представители ассоциации подозревают своих оппонентов в совершении, как минимум, 7 преступлений. Причем среди подозреваемых – не только юридические лица, но чиновники уровня Перми и края.

В частности, заявители указывают, что ООО «Пермская сетевая компания», которая при поддержке властей пытается монополизировать рынок теплоснабжения краевого центра, учреждалась при участии кипрского офшора Basly Management Limited.

Именно эта компания сейчас фигурирует в релизах федеральных правоохранителей в связи с делом о взятках в Коми. Между тем, по мнению общественников, создано ООО «ПСК» лишь как искусственный посредник, чья задача – продавать тепло потребителям со значительной наценкой.

«Всего к 2016 году тарифы на тепловую энергию для горожан выросли более чем в 4 раза! с 420,32 руб./Гкал до 1757,53 руб./Гкал», – отмечается в заявлении. Краевое УФАС и ассоциация ТСЖ неоднократно судились с ПСК по поводу незаконности подобных тарифов и выигрывали процессы, но решения судов не исполняются: не только свежие, но и те, что вынесены еще в 2009 году.

Как считают в ассоциации, налицо состав преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ – неисполнение судебных решений. А в том, что стоимость тепла все же выросла, заявители видят мошенничество в особо крупных размерах. Тем более, что ассоциации удалось через суд отменить тарифы за 2009, 2010, 2011 и вторую половину 2012 года.

По мнению общественников, коммунальщики подавали заведомо неверные цифры, а региональная служба по тарифам это одобряла и поддерживала. Например, численность работников ООО «ПСК» указывалась не 1,2 тысячи человек, а 3 тысячи. Соответственно, в 2,5 раза завышались расходы на оплату труда.

Кроме того, в тарифы закладывались проценты по кредитам, которых не существовало в природе. И эти факты также озвучивались в выигранных ассоциацией и УФАС судах.

Отменить тарифы за последующие периоды истцам пока не удалось. По той причине, что в ООО «ПСК» были уничтожены тарифные дела. Которые, как считают заявители, должны храниться либо бессрочно, либо минимум в течение пяти лет. И в этом, по мнению представителей ассоциации ТСЖ, также может быть состав преступления – злоупотребление должностными полномочиями.

И еще одну статью уголовного кодекса рекомендуют прикамские общественники вменить коммунальщикам от «Т Плюс» — 169-ю: воспрепятствование предпринимательской деятельности. Уже отмененную ранее схему теплоснабжения Перми, в которой единым поставщиком тепла для краевого центра назначалось ООО «ПСК», чиновники опять реанимировали.

Между тем, из нее вычеркнуты все конкуренты. Та же тепловая станция «Кондратово», чьи тарифы значительно ниже, чем у «дочки» «Т Плюс». Кроме всего прочего, из-за этого городскому бюджету придется выплатить станции внушительную компенсацию, сообщили представители ассоциации ТСЖ на пресс- конференции в среду.