За неделю ОРВИ поразила 15,2 тысячи прикамцев

15 тысяч 215 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Пермском крае за период с 5 по 11 сентября 2016 года.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 58,2 на 10 тысяч человек населения, что выше недельного эпидемпорога на 8,2%. Частично это связано с резкой переменой погоды с жары на прохладу, частично с началом учебного года. Так, из 357 госпитализированных с ОРВИ жителей края 331 ребенок.

Для борьбы с острой респираторной вирусной инфекцией санитарное ведомство советует ставить прививки, но, кроме того, избегать переохлаждения организма. при контактах с уже заболевшими требуется надевать защитную маску, а самим при чихании и кашле прикрывать рот и нос салфеткой, которую затем нужно выбрасывать.

Кроме того, не стоит касаться грязными руками слизистых оболочек глаз, носа и рта, поскольку это способствует проникновению вируса в организм. Руки, естественно, нужно мыть с мылом, но при его отсутствии можно воспользоваться протиранием их специальными средствами на спиртовой основе.

Наконец, образ жизни требуется вести здоровый, полноценно спать, есть сбалансированную и богатую витаминами пищу, проветривать помещения, где находитесь, и гулять на свежем воздухе. А при первых признаках заболевания надо не заниматься самолечением, но обязательно обратиться к врачу.