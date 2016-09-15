2,6 млрд рублей НПФ «Стратегия» ушли в фирму родственницы гендиректора фонда

Вкладчикам ликвидированного некоммерческого пенсионного фонда «Стратегия» обещано скорое начало возврата средств. По словам главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, списки с суммами подготовлены и на будущей неделе (то есть, сразу после выборов 18 сентября — «МВ») будут направлены в Пермский край.

Всего в Прикамье от скоропостижного обрушения НПФ пострадали более 70 тысяч человек. При этом, согласно данным инвентаризации имущества фонда, проведенной Агентством по страхованию вкладов, у «Стратегии» обнаружилась недостача размером 2,77 млрд рублей. Из которых основная масса — более 2,61 млрд — была выведена по договорам доверительного управления в ООО «Управляющая компания «МАГИСТРАЛЬ».

ООО УК «МАГИСТРАЛЬ», чьей основной деятельностью является управление ценными бумагами, нашлось в Перми на улице Аркадия Гайдара, 16а. Учредителями фирмы с уставным капиталом в 80 млн 10 тысяч рублей являются ООО «Адмирал» и частное лицо — Пьянкова Екатерина Петровна. В списке аффилированных лиц «Стратегии» на 30 сентября 2011 года она значится членом совета директоров с долей 19,2%.

Напомним, генеральный директор НПФ «Стратегия» Петр Пьянков после ликвидации организации был арестован в рамках уголовного дела по особо крупному мошенничеству в составе организованной группы. Но затем финансиста выпустили из СИЗО под домашний арест.