Арест пермского экс-замминистра продлен до 20 ноября

Защита не смогла убедить суд изменить меру пресечения арестованному по делу об особо крупном групповом мошенничестве Руслану Садченко, экс-заместителю министра спорта Пермского края и теперь тоже бывшему главе комитета по делам молодежи и спорта правительства Севастополя.

Как сообщили «МВ» в прокуратуре Ленинского района Перми, арест чиновника продлен до 20 ноября. Напомним, он был задержан оперативниками регионального УФСБ в июле 2016 года в аэропорту Большое Савино — после прилета из Крыма в отпуск по семейным обстоятельствам.

Руслану Садченко и его подельникам вменяется мошенничество при реконструкции стадиона «Динамо», где они якобы похитили 13 млн рублей, о чем «МВ» уже неоднократно писало. Между тем, так называемая спортивная общественность Прикамья опубликовала открытое письмо в защиту Садченко.

В нем рассказывается о трудовом пути бывшего чиновника, его честности и порядочности, профессиональной компетентности, о том, что случившееся нелепое стечение дискредитирующих обстоятельств, и выражается надежда, что правоохранительные органы во всем разберутся.