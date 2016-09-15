Арестован экс-глава «Вымпелкома» и топ-менеджер «Т Плюс» — пока заочно

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал и объявил в международный розыск Михаила Слободина, экс-главу «Вымпелкома» и члена совета директоров ПАО «Т Плюс», в 2003-2010 годах его руководителя (КЭС-Холдинг).

Об этом 15 сентября сообщило РИА Новости. Как только беглый подозреваемый во взятках на 800 млн рублей руководству Республики Коми будет задержан, с того момента начнется отсчет двух месяцев реального ареста.

Как писало «МВ», Михаил Слободин и двое его находящихся в СИЗО подельников Евгений Ольховик, совладелец группы компаний «Ренова», и председатель правления «Т Плюс» Борис Вайнзихер проходят по одному делу.

Якобы они давали взятки в сотни миллионов рублей высшим чиновникам Коми за то, чтобы «Т Плюс» позволялись некие вольности. В частности, повышать тарифы на тепло, не вкладываясь в модернизацию теплоснабжения.

Адвокаты Ольховика и Вайнзихера подали в Верховный суд Коми апелляционные жалобы, где просят заменить клиентам содержание под стражей на домашний арест или залог. Но Ольховику сегодня в этом уже было отказано.

Аналогичная апелляция по Борису Вайнзихеру также назначена к рассмотрению на ближайшие дни. Между тем, «Ъ» выяснил, что показания на всех троих дал экс-вице-премьер правительства Коми Константин Ромаданов.

Напомним, 13 сентября представители ассоциации пермских ТСЖ обратились с заявлением в региональные УФСБ, прокуратуру и СУ СКР с просьбой проверить деятельность и прикамского филиала ПАО «Т Плюс».