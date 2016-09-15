Честность выборов защитит прикамский «Корпус наблюдателей»

О создании межпартийного «Корпуса наблюдателей» сообщили 14 сентября 2016 года на пресс-конференции представители прикамских отделений партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Главная его задача — обеспечение честности и прозрачности выборов 18 сентября. По словам лидера пермских эсеров Дарьи Эйсфельд, создание корпуса — необходимость, продиктованная ситуацией. Ведь в регионе продолжают выявляться факты административного давления на кандидатов и их команды, а также применения «грязных» технологий.

«На протяжении всей избирательной кампании мы не раз сталкивались как с нарушением избирательного законодательства, так и с примерами административного давления, — сказала журналистам Дарья Эйсфельд. — Для того, чтобы предотвратить подобные факты 18 сентября и защитить голоса наших избирателей, мы инициировали создание проекта «Корпус наблюдателей».

«Мы объединяем наши усилия для того, — добавила депутат Законодательного собрания края, — чтобы на всех избирательных участках у нас были свои наблюдатели. Причем все партии здесь выступают заодно. Тем более, что о необходимости проведения выборов без нарушений неоднократно говорили президент России Владимир Путин и председатель ЦИК Элла Памфилова».

В свою очередь, координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников отметил: «Мы готовы делиться информацией о том, какие нарушения зафиксированы в ходе предвыборной гонки, готовы принимать информацию от обычных граждан или наблюдателей от других партий. Мы объединились для того, чтобы выборы показали реальную расстановку политических сил».

Сергей Курлин, представитель КПРФ, также подчеркнул: «Поступает очень много информации, что, к примеру, на предприятиях края будут открываться «свои» участки, на которых планируется вброс бюллетеней. Также ведется незаконная работа, чтобы заполучить голоса тех людей, которые не могут прийти на участки в силу ограниченных возможностей».

Информацией о выявляемых нарушениях поделился депутат краевого Заксобрания Илья Шулькин: «В первую очередь, речь идет об организации выездного голосования к тем лицам, которые реально не заявлялись. Второе: наибольшее количество нарушений будет связано с использованием открепительных удостоверений, которые выдаются тысячами».

За применение этих схем предусмотрена уголовная ответственность, и задача «Корпуса наблюдателей» еще и в том, чтобы виновные понесли наказание, — и правоохранители уже начали ряд проверок. Причем работа новой общественной структуры будет продолжена и после выборов: все выявленные факты нарушений подвергнутся серьезному анализу специалистов.

«Корпус наблюдателей» на настоящий момент подготовил несколько обращений в адрес ЦИК и администрации президента России. Цель — еще раз привлечь внимание федеральных властей к проблеме «грязных» посягательств на честность выборов со стороны чиновников и некоторых близких к власти политиков. Все три нынешние кампании должны пройти без подтасовок.

Стать частью проекта «Корпус наблюдателей» может каждый, добавили его создатели. Если кто-то из жителей Прикамья будет свидетелем нарушения избирательного законодательства или же кого-то попытаются лишить права голосования за того или иного кандидата – такой человек может обратиться в региональное отделение КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».