Дмитрий Скриванов: Перми нужны генплан и метро

14 сентября депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов и глава Индустриального района Перми провели рабочую встречу с горожанами.

Благоустройство столицы Западного Урала — вот что стало центральной темой разговора. «Кругом одни киоски, самострой, на площадке у ДК Гагарина торгуют мехами. Это же облик города! Я сама закончила закончила факультет по организации торговли. Такого раньше не было, почему сейчас такой бардак?», — поинтересовалась одна из жительниц района.

И парламентарий согласился, что краевой центр выглядит неопрятно. Причем тому есть две причины.

«Во-первых, у нас нет толкового главного архитектора, — констатировал Дмитрий Скриванов. — У нас в городе вывески то красные, то желтые, то зеленые. Во-вторых, у нас нет генерального плана. Мы его делали, заплатили за него кучу бюджетных денег, а потом его взяли и отменили. Но генплан должен быть. Мы можем сделать город красивым».

Спросили пермяки и про вокзалы — «ворота Перми»: железнодорожные и речные. Но в этом вопросе, по мнению депутата, у властей не хватает воли. «Наш город достоин того, чтобы у нас был новый речной вокзал и новый железнодорожный вокзал. Деньги на эти объекты выделялись на протяжении нескольких лет, но, к сожалению, они не осваиваются», — ответил депутат.

Метрополитена, по словам Скриванова, городу-миллионнику тоже не хватает: «Говорят, что в Перми нельзя построить метро. Но неужели в Санкт-Петербурге горные породы под городом лучше? Тем не менее там метро есть. И мое глубокое убеждение, что метро надо строить в кризис. Так мы загрузим свои предприятия, дадим людям работу, к тому же кризис все-равно закончится, а у города будет метро».

Наконец спросили присутствовавшие на встрече горожане и про тарифы на услуги ЖКХ, на что Дмитрий Скриванов сообщил, что готов отправить в Генеральную прокуратуру запрос, чтобы надзорный орган проверил, как эти тарифы формируются.

«Они у нас очень высокие — в сравнении с другими регионами, — сказал депутат. — Интересно, что в тариф уже зашита инвестиционная составляющая, которая, в конечном итоге, должна идти на развитие предприятия и впоследствии уменьшать тариф. К сожалению, на протяжении нескольких лет этого не происходит».