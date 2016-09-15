На улице Потерянной у пермяков пропало 30 млн рублей

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве при организации долевого строительства начал рассматривать Мотовилихинский районный суд Перми.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 56-летняя женщина обвиняется в том, что обманула 21 человека на сумму, превышающую 30 млн рублей. Деньги давались потерпевшими на строительство жилья, но были потрачены подсудимой по ее усмотрению.

Из других официальных источников известно, что речь идет о некой Екатерине Н., директоре ООО «Строительная компания Пермской губернии» (СКПГ), дело о банкротстве которого рассматривалось краевым арбитражом в июне этого года. Согласно материалам сей тяжбы, даже сбор средств на возведение двух домов по улице Потерянная в Мотовилихе (№№ 10 и 12) СКПГ начала без разрешительной документации на строительство.

Другим учредителем СКПГ был руководитель федерации сквоша Пермского края Сергей Т. Кроме того, в сборе денег с инвесторов участвовали еще два юридических лица. Но на скамье подсудимых оказалась лишь Екатерина Н., а остальные привлечены в качестве свидетелей.