Пермские приставы определили должников в собачий приют

16 жителей Перми, приговоренных за долги к обязательным работам, направлены отбывать наказание в муниципальный приют для бездомных животных.

Как рассказали «МВ» в УФССП по Пермскому краю, наводить порядок в клетках с собаками отправили проштрафившихся граждан приставы Мотовилихинского подразделения управления. Приюту постоянно требуются волонтеры, а тут он получил неожиданное подкрепление.

Стоит отметить, что в случае уклонения должников от назначенного наказания, либо нарушения ими трудовой дисциплины, в их отношении может быть составлен административный протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ, а это влечет или штраф от 150 тысяч до 300000 рублей, или арест до 15 суток.