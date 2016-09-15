Пермский краевой суд снял эсера с выборов за три дня до голосования

В среду, 14 сентября, Пермский краевой суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Пермской городской Думы от партии «Справедливая Россия» по одномандатному округу №17 Эдуарда Мирзамухаметова. Конкуренты в борьбе за мандат обвинили эсера в подкупе избирателей, доказать это в первой инстанции не смогли, но добились своего через апелляцию.

В качестве истца на процессе выступала зарегистрированный кандидат по тому же округу Алена Лукина, а поддерживал ее в суде представитель другого претендента на данное место в Гордуме Александра Филиппова, действующего депутата, единоросса и руководителя «Пермгорэлектротранса». Нарушение Мирзамухаметова, по мнению истцов, состояло в том, что он установил во дворах жилых домов несколько лавочек — эта благотворительность была расценена как подкуп.

При этом ни в районной инстанции, поддержавшей сторону ответчика, ни в апелляционной, вставшей на сторону истца, свидетели из округа №17 не появлялись и никаких заявлений не делали. Вместо реальных очевидцев суды заслушивали посторонних людей. Райсуд они не убедили, но краевой смогли. Сумеет ли директор компании «Дизель», обслуживающей автобусные маршруты в отдаленных микрорайонах Перми, восстановиться в предвыборной гонке за оставшуюся до голосования пару дней — пока неизвестно.