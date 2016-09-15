Раздача еды и бесплатные медобследования: в Перми кандидата в Гордуму обвиняют в подкупе избирателей

Стали известны подробности о заявлении депутата Законодательного собрания Прикамья Ксении Айтаковой, которая в суде требует отменить регистрацию кандидата в депутаты Пермской городской думы Натальи Мельник, выдвинутой партией «Единая Россия».

В распоряжении «МВ» оказался текст искового заявления с уточненными требованиями, в котором излагаются доказательства подкупа избирателей и использования преимуществ служебного положения в ходе предвыборной кампании.

Как говорится в заявлении, вечером 25 августа во дворе домов на улице Тимирязева был организован бесплатный детский праздник на игровой площадке, в ходе которого прошла встреча Натальи Мельник с избирателями. Праздник вели аниматоры, раздавалась политическая агитация в виде буклетов и календарей.

Приглашения на праздник были развешаны на дверях подъездов. На них указано, что его проводит действующий депутат Пермской городской Думы Наталья Мельник. Печать приглашений, как следует из отпечатанных на них реквизитов, оплачена из избирательного фонда кандидата. Претензии Ксении Айтаковой связаны с тем, что, во-первых, об изготовлении этой агитационной продукции не был уведомлен Теризбирком, а во-вторых – двор, в котором проходил праздник, не входит в округ, по которому Мельник участвует в выборах. Но самое главное – указав в приглашениях свою должность, Наталья Мельник, по мнению истца, нарушила принцип равенства кандидатов, поскольку по закону при проведении избирательной кампании депутат не вправе использовать преимущества своего должностного положения.

Кроме того, как следует из текста заявления, были зафиксированы несколько фактов подкупа избирателей: чаепитие с угощением на празднике с участием муниципального хора «Млада», бесплатная поездка в Верхнечусовские городки с раздачей бесплатной же воды, безвозмездное медицинское диагностическое обследование для пенсионеров. Все эти акты благотворительности сопровождались агитацией в пользу Натальи Мельник, а пришедшим на обследование прямо заявляли, что его проводит кандидат в депутаты и администрация.

«Я считаю, что использование вышеуказанных мероприятий направлено на то, чтобы сократить фактические расходы, понесенные кандидатом в депутаты Мельник Н.Н. на выборы из ее избирательного фонда и использовать на предвыборную агитацию средства помимо средств избирательного фонда», — говорится в заявлении.