В Губахе неизвестные пытались изъять тираж газеты Ирины Волынец

Инцидент произошел в Губахинском почтамте. В выпуске борец за права детей и многодетных матерей Ирина Волынец опубликовала статью о собственной гражданской позиции и сомнительных обещаниях кандидата в депутаты Алексея Бурнашова.

Как сообщили «МВ» в избирательном штабе Ирины Волынец, неизвестные, угрожая административными последствиями, потребовали выдачу тиража газеты у заместителя начальника почтового отделения Светланы Мельниковой. Один из участников диверсии представился чиновником районной администрации и заявил Мельниковой, что Кандидат Ирина Волынец снята с выборов решением руководства Пермского края.

Для разрешения ситуации пришлось подключать руководство Пермского Главпочтамта. Только после этого удалось взять ситуацию с распространением тиража газет Ирины Волынец под контроль. Все районные отделения почты по Чусовскому одномандатному округу (№59) в Госдуму предупреждены о возможных диверсиях и провокациях.