Взяточники «Т Плюс» могли наследить и в Пермском крае

После начала коррупционного скандала, связанного с деятельностью ПАО «Т Плюс» и самой группы компаний «Ренова», депутат краевого Законодательного собрания Илья Шулькин попросил силовиков провести проверку в отношении губернатора Виктора Басаргина и руководства прикамского филиала энергетической компании.

Соответствующее письмо парламентарий отправил на имя генерального прокурора страны Юрия Чайки и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Взятка на тепле

На прошлой неделе, 5 сентября, правоохранительные органы задержали совладельца и управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и председателя правления «Т Плюс» Бориса Вайнзихера. Оба подозреваются в даче взятки региональным властям Республики Коми в особо крупном размере (более 800 млн рублей). Фигурантом уголовного дела является также экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, возглавлявший «Т Плюс» в 2003-2010 годах (тогда компания называлась «КЭС Холдинг») и член совета директоров ПАО. 7 сентября суд Сыктывкара арестовал Вайнзихера и Ольховика на два месяца, а Михаил Слободин был объявлен в федеральный розыск.

Как сообщает RNS со ссылкой на собственные источники, следователи пришли к выводу, что коррупционеры из энергетической компании могли передавать взятки властям Коми, прикрываясь благотворительной деятельностью. В частности, правоохранительные органы интересуются движением средств по ряду спонсорских проектов «Т Плюс». «В поле зрения ФСБ оказалась школьная баскетбольная лига «КЭС Баскет». Следователи могут изучать спонсорскую помощь компании в проведении различных спортивных мероприятий на предмет закамуфлированных взяток руководству ряда регионов, в частности Республики Коми и Пермского края», — пишет «Коммерсант».

В пермском филиале «Т плюс» подтвердили изданию, что к ним за помощью обратились правоохранительные органы: «В филиале оказывают полное содействие их работе».

Пермский след

Депутат краевого Законодательного собрания Илья Шулькин, проанализировав документы, отчеты Контрольно-счетной палаты пришел к выводу, что силовикам необходимо «провести проверку министерства градостроительства Пермского края по вопросу исполнения утвержденных региональных инвестиционных программ Пермского края за период 2013-2015 годы, а также эффективность деятельности Региональной службы по тарифам Пермского края в сфере государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению».

В письме на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки и председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина парламентарий отмечает необходимость проверки эффективности исполнения инвестпрограмм компаний: «Т Плюс», «НОВОГОР-Прикамье», «Газпром межрегионгаз Пермь», «Пермская сетевая компания», «ИнвестСпецПром», «Фирма Уралгазсервис», «МРСК Урала» за период с 2011 по 2015 годы. Кроме того, он просит провести проверку в отношении губернатора Пермского края Виктора Басаргина и руководства филиала «Т Плюс» «на предмет наличия в их действиях признаков нарушений».