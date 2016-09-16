1,2 млн рублей потратят в Перми на запчасти к трем чиновничьим «Ауди»

Пермское краевое управление по эксплуатации административных зданий (УЭАЗ) готово израсходовать на техобслуживание и запчасти трех своих иномарок Audi почти 1,2 млн рублей.

Соответствующий электронный аукцион объявлен заказчиком в пятницу, 16 сентября 2016 года. Его стартовая максимальная стоимость 1 млн 176 тысяч 666,67 рубля, а поставщика деталей и услуг предполагается определить 3 октября. Контракт, впрочем, будет заключаться до конца 2017 года.

В списке иномарок один седан бизнес-класса Audi A6 и два премиум-класса — Audi A8L. То есть, на каждое авто будет потрачено примерно 392 тысячи рублей. Это подороже, нежели покраска одной Toyota Camry, на которую управление намерено потратить до 10 ноября 116 с половиной тысяч рублей.

Добавим, что в начале сентября это же УЭАЗ объявляло тендер на поставку одиннадцати черных мужских костюмов классического покроя — по 7 тысяч рублей за штуку.