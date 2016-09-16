12208 прикамцев могут стать банкротами

Специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав данные от 3,9 тысячи лиц, дающих деньги в долг, выяснило, что на начало сентября 2016 года в России проживало 621,9 тысячи потенциальных банкротов.

Речь о гражданах, формально подпадающих под действие закона о несостоятельности физических лиц. То есть, имеющих какой-либо долг в размере свыше полумиллиона рублей, причем просроченный по возврату более чем на 3 месяца. И в целом по России число таких заемщиков выросло в сравнении с июнем на 4,1 процента.

Основная их часть — 62,8 процента — не сумели вовремя расплатиться по потребительскому кредиту. На втором месте — те, кто не сумел правильно распорядиться кредитными картами: 9,7%. Жертвы автокредитов — на третьем (8,2%), ипотечники — на четвертом (2,3%), занявшие в микрофинансовых организациях — на пятом (2,2%).

Число потенциальных банкротов в Пермском крае в июне было 11847 человек, а к сентябрю увеличилось до 12208. При этом число заемщиков в Прикамье сейчас на момент подведения итогов составляло 617 724 человека. Вообще, в лидерах по заемщикам — Москва (1 млн 784 тысячи 544), Подмосковье (1 471 129) и Свердловская область (1 194 357 человек).