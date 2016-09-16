Алексей Пушков: Сейчас от людей требуется собственная активность

Депутат нижней палаты Федерального собрания от Пермского края Алексей Пушков несколько дней назад провел встречи с жителями Прикамья, заинтересовавшие и портал «В курсе.ру». Корреспонденту издания удалось вклиниться в плотный график парламентария и взять у коллеги, поскольку Пушков еще и телеведущий, интервью, которое «МВ» публикует ниже.

В этом году вы побывали в различных территориях Пермского края. Какие впечатления на вас произвела ситуация в регионе?

– Я посетил Пермь, Бардымский, Еловский, Осинский и Чайковский районы и получил достаточное емкое представление о том, что беспокоит людей. В целом, я бы разделил свои впечатления на позитивные и те, которые требуют действий. Меня очень впечатлил трамплинный комплекс в Чайковском. Хорошие впечатления оставила Барда, где очень деловитое местное начальство. Там же я участвовал в открытии газораспределительной станции в селе Краснояр Бардымского района, где теперь газифицировано еще около 540 домов. Я знаю, что проблема газификации достаточно остра для населения Пермского края, и было приятно видеть, что она постепенно решается.

В Осе заметна активизация предпринимательской деятельности. Там я посетил новое успешное предприятие по производству продуктов питания. Вообще, там, где есть работа и перспективы, настроение у людей хорошее и нет раздраженных вопросов.

К сожалению, не везде такое наблюдается, и вот тут нужна помощь со стороны властей. Сейчас от людей требуется собственная активность — это дает возможности уже не полагаться исключительно на государство. Если люди хотят иметь перспективу, то она должна быть связана с их собственными усилиями, но этим усилиям надо помочь. И тут важно, чтобы действующие на краевом уровне программы доходили до людей на местах.

К примеру,

в Елово не все понимают, куда идут их средства на капремонт. Понятно, что они идут в фонд, но в районе пока не начался этап ремонта домов. И у людей возникает вопрос: а в чем смысл перечисления средств, если они не видят отдачи? Вот когда они увидят первые отремонтированные за счет программы дома – у них будет совершенно другое настроение.

Какие еще острые проблемы поднимали на встречах с вами жители Пермского края?

– Конечно же, одна из самых обсуждаемых тем – дороги. Хотя о дорогах в южной части края у меня не создалось плохого впечатления. Напротив, между Пермью и Бардой сейчас уже практически нет участков, которые могли бы вызвать внутреннее возмущение. Еще недавно они были, но этим летом были проведены работы на трассе Пермь — Юго-Камск, приведен в отличное состояние подъезд к Осе. Так что здесь есть подвижки, но, конечно, строительство и ремонт дорог – приоритетная задача. Например, в Елово в срочном ремонте нуждается подъезд к районной больнице.

Вторая по остроте упоминаний тема – газификация. Сложность в том, что людям приходится вкладывать собственные деньги, чтобы подвести газ к дому, а это не каждый может себе позволить.

И третья тема – здравоохранение. Я не слышал, чтобы кто-то ставил под сомнение смысл создания современных медицинских центров в крупных населенных пунктах. Все признают, что это правильно. Но у многих возникает вопрос –

почему это происходит за счет сокращения медицинских услуг в небольших населенных пунктах? Есть и проблема снижения статуса медицинских учреждений. Статус районной больницы дает ей большие возможности по штату и по финансовым возможностям, чем статус участковой больницы. В частности, с такой ситуацией сейчас может столкнуться Елово.

Во время встреч с Вами жители районов поднимали ли вопросы международной политики, и насколько люди в глубинке интересуются происходящими в мире политическими событиями?

– Многое зависит от степени благополучия района. Там, где настроение у людей хорошее, активнее интересуются внешней политикой. Где настроение похуже, там больше волнуют чисто местные проблемы. На моих публичных выступлениях в Барде и Осе мне задавали вопросы и по Сирии, и по санкциям, интересовались нашими отношениями с Соединенными Штатами. Вообще, я обнаружил высокий уровень понимания международной проблематики.

Внешняя политика, по моему глубокому убеждению, у нас уже превратилась во внутреннюю. Что такое Украина – это внешняя политика или внутренняя? Если учесть, что произошло воссоединение с Крымом, то сейчас Крым – внешняя или внутренняя политика? Или санкции – это чисто внешняя политика или внутренняя? Ведь они влияют на наших предпринимателей, на нашу банковскую сферу, на инвестиционную активность. Санкции привели к нашим контрмерам, и теперь созданы лучшие условия для сельского хозяйства, в том числе и в Пермском крае. Кстати, на рыбной ферме в деревне Акбаш в Бардымском районе меня просили сделать все возможное, чтобы мы не отменяли контрмеры, которые блокируют импорт иностранной продукции и помогают развивать им бизнес. О продлении контрсанкций сейчас просят многие сельхозпроизводители и решение правительства о продлении их до конца 2017 года было воспринято очень позитивно. Но, по моему мнению, это продлится еще дольше – кризис пока не исчерпан, и даже если ЕС начнет снимать санкции, то это будет постепенный процесс, а значит, наши контрмеры будут, вероятно, продлены.

Поэтому я бы не сказал, что внешняя политика далека от людей, живущих в глубинке. Напротив, они воспринимают ее очень близко. Мне кажется, люди уяснили, что она касается не только МИДа, других ведомств, но и касается их самих. Молодежи, например, интересно, когда откроют Египет. Это вопросы повседневной жизни. Или терроризм, который, кажется, так далек от нас – он ведь угрожает нам напрямую. На набережной в Ницце погибло несколько россиян, в Египте был взорван целый самолет с нашими людьми.

Если наших граждан убивают за границей – это уже не только внешняя политика. Поэтому сейчас внешнеполитическая тематика – составная часть внутренней. Ведь от положения России в мире зависит экономическое развитие, наполнение бюджета, а значит, и социальные программы, и, в конечном счете, их благополучие.

Какие вопросы задавали Вам люди? Может быть, Вас просили помочь в решении каких-либо проблем?

– Я бы разделил вопросы на те, которые носят системный характер, и индивидуальные. Последние связаны с неблагополучием людей в каких-то отдельных сферах: проблемы с жильем, с управляющей компанией и т.д. На мой взгляд, их должны решать местные власти, и я говорил с главами районов, чтобы они активизировались в решении индивидуальных вопросов. В большинстве таких случаев не требуется изменения законодательства, и все их можно решить на местах. Исключение составляет закон, касающийся прав местного самоуправления. Меня спрашивали – есть ли возможность внести изменения в этот закон и расширить полномочия и финансовое обеспечение муниципалитетов? Это серьезная тема, закон принимался в Государственной Думе, и если в него вносить коррективы, то это должно быть решено на государственном уровне в масштабе всей страны.