65 тонн зародыша прибыли в Прикамье из Казахстана

Большая партия подкарантинной продукции, поступившая из Казахстана, досмотрена представителями управления Россельхознадзора по Пермскому краю на железнодорожной станции в Верещагино.

Как рассказали «МВ» в пресс-службе надзорного ведомства, с Жаркентского крахмалопаточного завода в адрес Менделеевской птицефабрики, расположенной в Карагайском районе, было доставлено 65 тонн зародыша кукурузного сухого — корма для бройлеров.

Фитосанитарный досмотр прошел для зарубежного груза без осложнений: карантинных объектов, то есть, вредных насекомых и семян сорняков в нем не выявлено. Казахский товар допущен к использованию по назначению.