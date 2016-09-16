Дмитрий Скриванов продолжит отстаивать права детей войны

14 сентября 2016 года депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов встретился с жителями Свердловского района столицы Прикамья.

В годы Великой Отечественной войны на здешних промышленных предприятиях ковалась Победа, а в цехах работали недоедавшие и недосыпавшие женщины и дети. Но и после капитуляции Германии частью и на их плечи легли труды по восстановлению страны, переводу экономики на мирные рельсы.

Поэтому неслучайно в разговоре депутата и горожан в очередной раз прозвучал вопрос о законе, наделяющем детей войны специальным статусом: «Когда он будет принят?» Так, один из членов общественной организации «Память сердца» посетовал: «Наши отцы погибли, а нас, детей войны, сирот забыли! Нет никакой памяти. Мы уже 12 лет добиваемся, чтобы на нас обратили внимание. Мы с малых лет работали, а теперь нас забыли».

К сожалению, прикамский парламент отклонил в августе соответствующий законопроект, сочтя его недоработанным, но после выборов состав Заксобрания обновится, и надежда на принятие закона есть.

Как бы то ни было, Дмитрий Скриванов заверил собравшихся: «Как депутат, я буду отстаивать права детей войны. Я очень часто получаю обращения, где люди пишут даже не о том, что им нужны льготы, а о том, что важен сам статус. Это дань уважения со стороны государства. Я убежден, что все дети войны должны его получить вне зависимости от того, погибли у них родители или нет. Те, кто работал у станка в 10-12 лет, те, кто сегодня имеет инвалидность, но при этом их родители не погибли во время войны, заслуживают не меньшего уважения».