К растрате 6 млн казенных рублей может быть причастен депутат Пермской думы

Несколько сомнительных контрактов были заключены МУП «Пермгорэлектротранс» с тех пор, как его возглавил депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов.

Портал «В курсе.ру», получив в свое распоряжение результаты независимой экспертизы госзакупок ПГЭТ, считает, что муниципальный парламентарий может быть причастен к растрате 6 млн рублей из бюджета краевого центра. Необходимые предприятию комплектующие закупались по ценам значительно выше рыночных.

В частности, в июле 2015 года ПГЭТ заключил договор с АО «Инвестиционная компания «Евролюкс»: та поставила металлопрокат за !,45 млн рублей, тогда как его же можно было найти за 0,6 млн. А в сентябре «Пермгорэлектротранс» приобрел винтовой модуль за 995 тысяч через ООО «Газ-Ком», хотя у других компаний имелись аналогичные по 567,5 тысячи.

Интересен и тендер на закупку арматуры контактной сети. Стартовая максимальная цена была назначена ПГЭТ в размере 956 тысяч 333,86 рубля, но конкурс выиграло все то же ООО «Газ-Ком», предложившее более низкую стоимость — 756333,86 рубля. Но купило оно эту арматуру у ОАО «Невинномысский Электромеханический завод» всего за 195 тысяч рублей.

За время сотрудничества с возглавляемым Филипповым «Пермгорэлектротрансом» ООО «Газ-Ком» выиграло несколько подрядов на общую сумму 42,3 млн рублей, а АО «Инвестиционная компания «Евролюкс» — на 8,6 млн рублей. Причем первое предприятие только в связке с ПГЭТ в госзакупках и участвовало. Все это, считают журналисты, выглядит достаточно подозрительным.