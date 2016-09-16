Край ухудшил показатели за 8 месяцев

Основные показатели Пермского края по промышленному производству за январь-август 2016-го хуже, нежели в аналогичный период прошлого года.

Соответствующие данные опубликовал Пермьстат. Общее падение составило 1,9%, но добыча полезных ископаемых все-таки оказалась на общем фоне более успешной — плюс 2,8%, т.е. 102,8% к уровню прошлогодних восьми месяцев, или 163 млрд 461,1 млн рублей на конец августа 2016 года.

Остальные основные отрасли дали минус: обрабатывающие производства — 97,3% от прежнего или 566 млрд 776,6 млн рублей на 08.2016, а производство электроэнергии, газа и воды — 87,8% (64 млрд 213,7 млн). Причем по второй отрасли снижение наблюдается даже в сравнении августа с июлем — 89,5%.

Хотя добыча и обработка показали к предыдущему месяцу рост: 100,3 и 107,5 процента соответственно.