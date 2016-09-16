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Скриванов
16.09.2016
Незаконную агитацию по заявлению Дмитрия Скриванова проверят силовики

Кандидат в депутаты Государственной думы от «Единой России» Дмитрий Скриванов написал заявление в правоохранительные органы о незаконной агитации в округе №60.

Как следует из текста заявления, неизвестные распространяли печатные агитационные материалы с негативными комментариями в адрес Дмитрия Скриванова. Агитки не снабжены никакими выходными данными.

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Соответствующие заявления направлены в прокуратуру, ГУ МВД, ФСБ и избирком Пермского края. В соответствии с законом о выборах Дмитрий Скриванов просит правоохранительные органы пресечь распространение противоправной агитационной деятельности и наказать лиц, участвующих в ней, сообщает «В курсе.ру».

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