Опубликованы свидетельства подкупа избирателей в пользу кандидата в Прикамский парламент

В сети появились свидетельства подкупа избирателей в пользу кандидата в депутаты Законодательного собрания Пермского края, руководителя компании «Гипсополимер» Владимира Кисиленко. Видео было опубликовано накануне в социальных сетях.

Видео: программа «В курсе» на Урал Информ-ТВ

На записи видно, что пожилая женщина рассказывает, как неизвестные предлагали ей проголосовать за Владимира Кисиленко в обмен на 500 рублей: 200 до голосования, и еще 300 – после.

Сегодня в соцсетях было опубликовано объявление, в котором сотрудников компании «Гипсополимер», которую возглавляет Владимир Киселенко, обязали голосовать на выборах за целый пул кандидатов. «Фотографии заполненных бюллетеней присылайте вашим руководителям непосредственным», — гласит объявление. В конце – приписка о том, что выборы на контроле у некоего Владимира Ивановича.

Напомним, Владимир Кисиленко пошел на выборы самовыдвиженцем. Однако, по словам кандидата в депутаты краевого парламента, выдвинутого «Единой Россией», Татьяны Шестаковой, он пользуется поддержкой актива партии власти и краевых властей. Кроме того, его избирательную кампанию ведет политтехнолог «Единой России» Алексей Чусовитин.

Избирательная кампания Владимира Кисиленко построена на критике оппонентов: в округе №5 появлялись листовки, в которых кандидат «запрещал» партии «Справедливая Россия» рассказывать Путину правду, выступал против кандидата Ильи Шулькина и женщин в политике.

В избирательном округе № 5 баллотируются в депутаты кандидат от «Единой России» Татьяна Шестакова, Олег Лысенко от «Справедливой России», Ксения Айтакова от КПРФ, Олег Постников от ЛДПР, Ольга Глушкова от «Яблока», а также самовыдвиженец Владимир Кисиленко.