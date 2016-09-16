Перенос Пермской галереи в казарму обойдется в 688 млн рублей плюс 123 млн НДС

Превращение бывшего здания ракетного института на улице Окулова, 4 в особняк Пермской государственной художественной галереи обойдется бюджету края в 812 млн рублей, но 123 миллиона в этой цифре — налог на добавленную стоимость.

Соответствующий электронный аукцион объявлен региональным управлением капитального строительства, и победителя тендера предполагается определить 10 октября 2016 года. Срок работ по реконструкции бывшей казармы в учреждение для показа и хранения бесценных экспонатов и коллекций галереи — не более 390 дней.

За это время дом 1937 года возведения должен нарасти шестым этажом, пережить внутреннюю перестройку, изменение подвала и фасада, получить новые сети, коммуникации и благоустроенную территорию вокруг. Выставочные площади, в результате, увеличатся до 4028,5 м², тогда как сейчас 1680 квадратных метров.

Новое здание галереи займет участок площадью 0,3495 га, на котором стоит, а также дополнительную территорию в 0,426 га, передаваемую муниципалитетом краю в постоянное пользование под благоустройство.

Добавим, согласно документации, по смете на собственно реконструкцию дома по улице Окулова, 4 будет потрачено примерно 650 млн рублей, из которых около 260 млн — цена мебели.