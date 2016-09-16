Скриванов: «Строительство дороги до Екатеринбурга должно продолжаться»

В Пермском крае введен в эксплуатацию участок трассы «Пермь–Екатеринбург». Ранее на ускорении работ настоял депутат Законодательного собрания Дмитрий Скриванов.

Участок в обход поселка Бершеть протяженностью 14 км введен в эксплуатацию. Шестиполосная магистраль обеспечена уличным освещением и барьером для разделения встречных транспортных потоков. На новом участке движение разрешено со скоростью до 110 км/ч.

Реконструкции трассы «Пермь–Екатеринбург» стала возможной при активной работе парламентария Дмитрия Скриванова на посту руководителя общественной приемной Владимира Путина в 2010 году. Тогда к нему поступили обращения от главы Кунгура Романа Кокшарова и главы ЗАТО Звездный Анатолия Королева о необходимости скорейшего начала реконструкции трассы. В итоге дорога была включена в федеральную программу «Развитие транспортной системы на 2010-2015 годы». Стоимость реализации проекта оценивалась в 25-30 млрд рублей.

Однако чиновники неоднократно срывали сроки реализации проекта, неоднократно менялись подрядчики. В связи с чем Дмитрий Скриванов высказывался о необходимости усиления контроля за строительством дороги «Когда я добивался реконструкции трассы, я думал, что уже через пять лет дорога будет построена, что она станет «живой артерией». Считаю дальнейшее затягивание ремонта преступным бездействием со стороны чиновников», – заявлял он.

И вот, наконец, новый участок современной скоростной дороги, связывающей европейскую и азиатскую части России, открыт. «Это, безусловно, большой успех и достойный результат работы депутатов, настаивавших на ускорении работ. Теперь важно не останавливаться и продолжать работу. Дорога «Пермь–Екатеринбург» является одной из важнейших транспортных магистралей нашей страны», – говорит Дмитрий Скриванов.

Как заявил начальник управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Тимур Лубаков, проектная документация по следующим двум участкам трассы уже готова, еще по одному документация будет готова до конца 2016 года. «После этого будем обращаться в правительство для выделения средств на следующие два года, чтобы продолжить реконструкцию трассы, поскольку она является частью Европейского транспортного коридора», – проинформировал чиновник.