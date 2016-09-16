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16.09.2016
В Добрянке Активисты ЛДПР разработали концепцию развития городского парка

В Городском парке Добрянки, который долго находился в запустении, был заложен камень в честь семидесятилетия видного политического деятеля России, Председателя ЛДПР Владимира Жириновского и заложена аллея в его честь.

Это стало символом начала благоустройства парка. Долгое время парк «Столицы Доброты» находился в запустении, однако недавно он перешел из федеральной собственности в собственность города, что позволило местным властям управлять землей.

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Активисты ЛДПР на открытии камня в честь семидесятилетия Владимира Жириновского

На градостроительном совете активисты партии ЛДПР представили общественности Добрянки концепцию проекта развития городского парка.

Согласно концепции, в парке планируется обустроить парковую зону и набережную, где местные жители и туристы смогут проводить время, назначать свидания и гулять с детьми. По итогам обсуждения проекта с сотрудниками администрации Добрянки начало его реализации намечено уже на весну 2017 года.

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