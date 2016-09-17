В Перми неизвестные избили кандидата от ЛДПР Игоря Сафонова

Нападение на кандидата по 1-й «Кировской» группе (№ 3 в списке) Игоря Сафонова произошло около 6 утра возле супермаркета «Виват» на улице Революции. Личности нападавших уже установлены.

Как сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на лидера реготделения ЛДПР, сегодня утром Сафонов обходил территорию с целью её зачистки от агитационной продукции. В этот момент к нему подошли люди, брызнули из газового баллончика в лицо, повалили и стали избивать. После этого нападавшие сели в машину и уехали, но Сафонов успел запомнить номер машину и незамедлительно обратился в полицию.

По словам источников «МВ» в правоохранительных органах, личности нападавших уже установлены. Все они, якобы, представители единого предвыборного штаба кандидатов Владимира Кисиленко и Натальи Мельник.

Сам Игорь Сафонов плохо видит из-за попавшего в глаза газа, есть вероятность, что у него сотрясение мозга.

— Центральный аппарат партии ЛДПР уже в курсе этого вопиющего беспредела, — цитирует «В ккурсе.ру» Олега Постникова. — Сейчас на имя губернатора Пермского края, министра общественной безопасности и краевого прокурора готовятся телеграммы от Владимира Вольфовича Жириновского с требованием принять меры. Это первый случай нападения на кандидата в стране. Вчера у кандидата от ЛДПР в Брянской области сожгли машину, а сегодня у нас напали на самого кандидата. Это очень серьёзно.