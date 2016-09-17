Жириновский потребовал провести проверки по факту нападения на кандидата в Прикамский парламент

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил телеграммы с заявлениями по поводу сегодняшнего нападения на кандидата в депутаты Законодательного собрания Пермского края Игоря Сафонова генпрокурору РФ Юрию Чайке, начальнику управления администрации президента РФ по внутренней политике Татьяне Вороновой, председателю СКР Александру Бастрыкину и председателю ЦИК Элле Памфиловой.

Напомним, Игоря Сафонова неизвестные избили сегодня в районе Средней дамбы. Как пишет другой кандидат от ЛДПР Илья Лисняк, там Сафонов пытался помешать неизвестным обклеивать дома и автомобили листовками, компрометирующими Лисняка:

«Обклеили даже его автомобиль. Он попытался возмутиться и сделать им замечание. Они прыснули ему в лицо перцовым баллончиком, вдребезги разбили телефон и жестоко избили. В этом беспределе участвовало порядка 12—15 человек, — пишет политик. — Нападавших уже разыскивают. По нашей информации, их возможный «главарь» в 2011 году задерживался в состоянии наркотического опьянения. Особое кощунство ситуации придаёт тот факт, что Игорь 20 лет отслужил в органах внутренних дел, дослужился до подполковника! И какая-то малолетняя шпана зверски избила патриота за призыв к порядку».

Как говорится в текстах телеграмм, подписанных Владимиром Жириновским, (есть в распоряжении «МВ»), на данный момент уже установлен один из участвовавших в избиении, его ищут правоохранители. Пострадавший смог запомнить номер автомобиля, на котором скрылись хулиганы. Выяснилось, что машина находится в розыске.