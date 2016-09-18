Артур Пахомов: «Я призываю всех, кому небезразлична судьба края, сделать справедливый выбор»

Экономист, инвестор и промышленник Артур Пахомов сегодня проголосовал на участке в поселке Майский Пермского края.

— Я отдал свой голос за сохранение рабочих мест, за справедливость в отношении человека труда. Мы находимся в поселке Майский, где расположен крупнейший свинокомплекс. Сегодня это предприятие как и многие другие лежит на боку, а коллектив находится под угрозой сокращения. Люди хотят и готовы работать, необходима лишь политическая воля и грамотные экономические решения, — заявил Артур Пахомов.

Вместе с Артуром Пахомовым голосовал актив сотрудников свинокомплекса, который борется сегодня за сохранение родного предприятия.

— Считаю, что главной задачей избранных сегодня депутатов должно стать решение вопросов экономического характера, главный из которых – сохранение и создание новых рабочих мест во всех городах и селах Пермского края, восстановление наших предприятий. Если у людей есть работа, есть зарплата, уверенность в завтрашнем дне, то значит у Пермского края будут перспективы. Я призываю всех, кому небезразлична судьба края, будущее своих родных и близких, прийти на участки и сделать справедливый выбор, — считает Артур Пахомов.

Напомним, сегодня жителям Пермского края предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания Пермского края, Государственной Думы РФ, Пермской городской думы и представительных органов в муниципалитетах. С 8:00 до 20:00 в крае будет работать 1838 избирательных участков.