Дмитрий Скриванов: «Сегодня мы определяем будущее Пермского края и России»

Депутат краевого Законодательного собрания Дмитрий Скриванов 18 сентября принял участие в едином дне голосования.

«Я всегда хожу на выборы, и этот раз — не исключение. Так я проявляю свою гражданскую ответственность. Это очень важно, потому что с помощью выборов мы определяем будущее Пермского края и России. Я надеюсь, что выборы пройдут честно, и граждане выберут тех кандидатов, которые достойно будут представлять их интересы», — заявил Дмитрий Скриванов.

Дмитрий Скриванов и сам принимает участие в выборах: он зрегистрирован кандидатом в депутаты Государственной думы по одномандатному округу №60. Во время праймериз «Единой России» 22 мая за него проголосовали около ста тысяч жителей края, поэтому, по его словам, он чувствует моральную ответственность за то, как пройдут выборы.

Напомним, сегодня жителям Пермского края предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания Пермского края, Государственной Думы РФ, Пермской городской думы и представительных органов в муниципалитетах. С 8:00 до 20:00 в крае будет работать 1838 избирательных участков.