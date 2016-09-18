На 1 мандат в Прикамье претендуют 4 человека — в крае начались Большие выборы

На 479 депутатских мандатов в Пермском крае претендуют 1979 человек, то есть 4,13 кандидата на место.

Это если охватывать все выборы 18 сентября — в Государственную Думу, Законодательное собрание региона, Пермскую гордуму и Земские собрания ряда территорий. В последние недели перед голосованием кандидатские ряды поредели: всего выдвигались около 2400 человек, и «конкурс» был побольше — 5 претендентов на мандат, но 15% либо вышли из гонки сами, либо были сняты через суды.

Как сообщили «МВ» в пресс-службе крайизбиркома, в списки избирателей на этот раз внесены 2 млн 64 тысячи 477 прикамцев, большинство кандидатов выдвинуты политическими партиями, а число членов избирательных комиссий всех уровней превышает 15 тысяч человек.

По данным ИКПК, в 08:00 в Прикамье открылись все 1838 участков, на которых можно будет проголосовать до 20:00. Но цифры официальные: «МВ» известны случаи, когда участки начали выдавать бюллетени не в восемь часов утра, а на несколько минут позже.

Добавим, что 720 избирательных участков в крае оборудованы видеонаблюдением, и следить за выборами в Интернете можно через сайт webvyboryedg.ru.

Кстати, в ИКПК напоминают, что избиратели, которые не могут придти на голосование по причине болезни либо инвалидности, не позднее 14:00 могут позвонить в участковую избирательную комиссию, и им будет предоставлена возможность отдать свой голос на дому.