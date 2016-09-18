По явке на выборы в Госдуму на 15:00 лидирует Кунгурский округ

Явка на выборы в депутаты Пермской городской Думы составила 19,86%, а по кампании в Госдуму — 23,14%. Эти цифры на 15:00 единого дня голосования приводит крайизбирком в своей официальной статистике.

При этом среди четырех прикамских округов, по которым идет избрание депутатов нижней палаты Федерального собрания РФ лидирует по явке Кунгурский округ №60. Напомним, в его составе Индустриальный и Свердловский районы Перми, несколько поселений Пермского района, а также районы Кишертский, Кунгурский, Октябрьский, Ординский, Суксунский, Уинский, Чернушенский.

Именно эти территории лидируют и по явке на голосование в Законодательное собрание региона, причем с самого утра. Показатели остальных трех госдумских округов на 15:00 следующие: Чусовской №59 — 22,95%, Пермский №58 — 22,91%, Кудымкарский №61 — 22,67%.