Николай Иванов: Выборы как градусник

Политтехнолог Николай Иванов считает, что на нынешних Больших выборах в Прикамье есть всего 5-6 участков, где исход голосования не ясен — сохраняется какая-то интрига. Об этом он рассказал в эфире «Эха Перми», добавив, что праймериз были интересней.

«Мне кажется, что значение этих выборов преувеличено и от них на самом деле не так много зависит, особенно это относится к Госдуме. Главными в этом плане все же будут выборы президента», — пояснил политтехнолог.

Тем не менее, по его словам, «на выборы нужно сходить, потому что это некий сигнал власти, который хоть и не судьбоносный, но является градусником, благодаря которому становится понятно, по какому направлению двигаться».

«Это сигналы именно исполнительной власти, которая и определяет сегодня ситуацию в стране, — полагает Иванов. — Таким образом, выборы можно представить как некий соцопрос в рамках всей страны».