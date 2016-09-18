Политтехнолог Пахолков: Не ходить на выборы — развязывать руки прохвостам

Если политтехнолог Александр Пахолков знает показатель явки на выборы на 12:00, то может предсказать и финальный результат.

По мнению Пахолкова, надо просто полуденную цифру умножить на два. «МВ», кстати, эти цифры уже опубликовало, так что попозже можно будет проверить, насколько правильна методика политтехнолога.

«Я, кажется, не пропустил ни одних выборов вне зависимости от состава кандидатов, — рассказал Пахолков радио «Эхо Перми». — Попытаюсь объяснить, почему нужно это делать, через некий образ. Представим себе, что выборы — это определение того, на ком вы женитесь. И если вы не идете на избирательный участок, то это означает, что вашу жену выберут за вас».

«Понятно, что это во многом имитация выборов, а политические субъекты — лишь марионетки, — признал политтехнолог. — Но в этом спектакле все же нужно принимать участие. Ведь вы можете прийти и проголосовать за кого угодно».

Но если вы не ходите на выборы, то развязываете руки нечестным политтехнологам в том, чтобы они могли использовать самые простые способы манипуляций с голосами, добавил Пахолков.