В Единый день голосования в Пермском крае будут работать 8,5 тыс. наблюдателей

Сегодня, 18 сентября, в Единый день голосования в Пермском крае свои двери открыли 1838 избирательных участков.

Как сообщает пресс-служба Крайизбиркома, сегодня на выборах будут работать около 8,5 тыс. наблюдателей, что на 1,5 тыс. больше, чем на выборах 2011 года. Кроме того, для работы на участках аккредитовано более 200 журналистов.

Кроме того, в текущую кампанию выдано более 8,5 тыс. открепительных удостоверений — втрое меньше, чем в 2011 году. Места их массового использования будут подвергнуты тщательному анализу.