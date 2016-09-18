В лидеры по явке в Перми вышел Кировский район

На 12 часов единого дня голосования явка на выборах в депутаты Законодательного собрания Пермского края составила 10,81% — против 3,49% на 10:00. То есть проголосовали на 1838 участках 223 тысячи 170 человек.

При этом в лидерах по-прежнему остались округа №20, №23 и №19, о которых «МВ» уже писало ранее. Теперь их показатели, соответственно, 19,31%, 16,78% и 16,04%. А округ №11 так и остался в аутсайдерах: было — 1,67%, стало — 6,42%.

Несколько подтянулась по явке Мотовилиха — в рамках выборов в Заксобрание, но среди округов по кампании в горДуму она в хвосте (округ №20): всего 6,13%. И это притом, что средняя цифра по всему краевому центру — 7,91% проголосовавших.

В самой Перми, по данным крайизбиркома, приглашения направлены 775 205 горожанам, для которых открыты 435 участков. Наиболее активны округ №16 (Кировский район) с явкой 10,83% и округ №17 (Ленинский и Дзержинский район частями) — 10,65%.